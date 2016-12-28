Два украинских моряка с арестованного в Ливии судна вернулись в Украину

Два гражданина Украины – члена экипажа арестованного в Ливии судна вернулись на родину.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Благодаря комплексным мерам МИД и посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 года обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины - членов экипажа судна, которое в марте с.г. было арестовано в г.Мисурата (Государство Ливия)", - сказано в сообщении Департамента консульской службы МИД на официальной странице в Facebook в среду 28 декабря.
Напомним, около месяца назад нигерийские пираты освободили захваченное у берегов Бенина судно Saronic Breeze с украинцами на борту.
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