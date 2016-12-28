Луценко поддерживает демонтаж МАФов, но советует Кличко не нарушать закон

Генпрокурор Юрий Луценко выступает за демонтаж незаконных МАФов, но проводиться он должен законно и не повреждать личное имущество. Об этом он сказал на брифинге 28 декабря, пишет Украинская правда. Киев.

"Я за ликвидацию незаконных МАФов или временных сооружений торговли в Киеве. Это выгодно всем - городу, киевлянам. Виталий Кличко мой друг, но закон обязательно нужно выполнять. Поэтому должен происходить демонтаж. Законными методами", - подчеркнул Луценко.

Он назвал недопустимым повреждения имущества предпринимателей, даже если оно незаконное.

"Даже незаконные постройки повреждать нельзя. Незаконные постройки надо демонтировать. Не снести, не уничтожить, не сломать, а демонтировать", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, демонтаж киосков возле "КПИ" показал, что есть недостатки в этой работе.

"В чем они проявляются? Что все подержанные структуры не сотрудничали в ходе абсолютно законного требования городского головы по устранению незарегистрированных фактически незаконных, временных сооружений. В первую очередь мои замечания к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе замечание к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки", - сказал Луценко.

Он добавил, что отныне наведения порядка в уличной торговли в Киеве должно происходить в "тесной кооперации всех силовых структур и местного самоуправления".

"Киев уже определил, где должны стоять МАФы, город уже проводит конкурсы на МАФы в этих местах и получает доход, уже через год все, кто торгует, должны унифицировать архитектурный облик своих точек. Все государственные структуры, городские власти, коммунальные службы, киевская полиция, городская прокуратура должны сотрудничать, чтобы 2000 незаконных МАФов в Киеве были устранены в законом установленном порядке", - подытожил Луценко.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что городская власть действует прозрачно в борьбе с МАФами - информация о незаконных сооружения и о конкурсах обнародована на городских порталах и имеется в свободном доступе.

"Ключевое для нас, для киевской власти - открытость, прозрачность и отчетность перед обществом. Мы всегда подчеркиваем, что вся информация о незаконных сооружений, о конкурсах проходит отрыто и прозрачно", - сказал Кличко.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям правоохранительных органов и коммунальщиков во время демонтажа МАФов в Киеве.

Ночью 4 декабря трактором разбили МАФы возле станции метро "Политехнический институт".

Как пояснил нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, эти МАФы стояли незаконно еще с 2012 года, владельцев этих сооружений неоднократно просили демонтировать конструкции самостоятельно.

Под утро 15 декабря разбили тракторами рынок на Оболони. Городские власти обещают создать там сквер. Той же ночью проехались тракторами и по киоскам на улице Драйзера в Деснянском районе.

19 декабря Белоцерковец сообщил, что городская власть намерена обустроить небольшой сквер на месте незаконных киосков у КПИ.

22 декабря коммунальщики планировали продолжить демонтаж МАФов на КПИ, однако не смогли этого сделать из-за сопротивления владельцев киосков. По данным полиции, в столкновениях пострадали 5 человек: двое милиционеров и трое гражданских лиц.

Летом тракторами сносили рынки на Лесном массиве, на Святошино и тому подобное.

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