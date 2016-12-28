Апелляционный суд отменил разрешение на арест Курченко

Апелляционный суд города Киева отменил разрешение на задержание и арест бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.
Об этом в среду 28 декабря сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.
Отмечается, что 28 декабря 2016 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Курченко, на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года, согласно которому было удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам рассмотрения суд вынес новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры.
Как сообщалось, ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба "Металлист", Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).
Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.
Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.
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