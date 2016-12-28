Коста-Рика ввела безвизовый режим для украинцев на путешествия до 90 дней

Коста-Рика ввела безвизовый режим для граждан Украины на путешествия до 90 дней.
Об этом в среду 28 декабря сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней", - говорится в сообщении.
"Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики. При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее, весной, Индонезия ввела безвизовый режим въезда в страну на срок до 30 дней для граждан 169 стран, в том числе граждан Украины.
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