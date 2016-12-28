Лутковская просит омбудсмена РФ помочь направить Клыха в ближайшую к границе с Украиной колонию

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать направлению незаконно осужденного в РФ украинца Станислава Клыха в колонию, которая расположена ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана, информируя о результатах встречи Лутковской и Москальковой 26 декабря.

"Во время встречи Лутковская обратилась к своей российской коллеге в интересах Станислава Клыха. Как известно, ему вынесен приговор и сейчас он ожидает этапирования в учреждение исполнения наказаний. Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клыха в учреждение, которое расположено как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, результатом встречи омбудсманов двух стран стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, которые находятся в местах несвободы на территории другого государства.

В частности, Москалькова выразила пожелание встретиться с гражданами РФ, которые находятся в местах лишения свободы в городе Одесса. В свою очередь Лутковская выразила пожелания о встрече с гражданами Украины, которые находятся в местах лишения свободы в Москве. Речь шла, частности, о Евгении Панове, Романе Сущенко и других.

В пресс-службе отметили, что, учитывая особенности российского законодательства, осуществить такие визиты к лицам, которые находятся под следствием, довольно непросто, ведь возможность организации таких визитов выходит за рамки прямой компетенции российского омбудсмена и требует получения разрешения судебной инстанции. Однако Москалькова пообещала приложить все возможные усилия для реализации просьб украинского омбудсмена.

Также Москалькова сообщила о существенных сдвигах в вопросе перемещения украинских граждан, которые отбывают наказание на территории АР Крым, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины, отметили в пресс-службе.

Напомним, в мае 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований провозгласившей свою независимость Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, оба принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, и, в частности в боях в районе площади Минутка и у Президентского дворца.

Оба отрицали все обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Карпюка и Клыха, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной. Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова". Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. "Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения", – сказал судья.

Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче на родину Николая Карпюка, поскольку с таким заявлением обратился брат осужденного.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзаключенных подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

6 декабря российский адвокат Илья Новиков сообщил, что Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России, а Клых остается в Грозном.

Cсылки по теме: