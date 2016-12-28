Для нужд ВМС Украины построят два десантных катера типа "Кентавр"

В Украине по заказу Министерства обороны для Военно-Морских Сил ВСУ построят два десантных катера типа "Кентавр".

Об этом в среду 28 декабря сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины в Facebook.

"Сегодня на Киевском судостроительном заводе состоялась церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Строительство этих боевых единиц будет происходить по заказу Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии закладки приняли участие представители Минобороны Украины, командования ВМС Вооруженных Сил Украины, руководство предприятия.

Командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко отметил "неординарное значение для развития флота и укрепления обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров".

Он поблагодарил коллектив ПАО "Завод "Ленинская кузница" за плодотворное сотрудничество. По словам Воронченко, построенные ранее на предприятии малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по назначению.

"В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", - добавил Воронченко.

Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных маломерных целей противника (объектов противодесантной обороны огневыми средствами, борьбы с десантно-высадочными средствами противника, а также для борьбы с противодиверсионными силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействия силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.

Как сообщалось ранее, 6 декабря – в День Вооруженных сил Украины – состоялась церемония включения в состав ВМС ВС Украины малых бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск".

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