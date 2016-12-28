Впервые в истории в Кабмин принесли Вифлеемский огонь

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Представители Национальной скаутской организации "Пласт" принесли к Кабинету министров Вифлеемский огонь мира. Лампадку с Вифлеемским огнем пластуны передали премьер-министру Владимиру Гройсману перед началом заседания правительства сегодня, 28 декабря, передает Укринформ.
"Хочу поблагодарить вас за то, что вы бережете традиции, за то, что вы пожаловали к правительству Украины с Вифлеемским огнем, с миром, с добром, с любовью. Думаю, что именно этого нам здесь не хватает - понимания, добра, тепла, нормальных человеческих отношений друг к другу", - отметил глава правительства.
В то же время представитель "Пласта" подчеркнул, что это впервые в истории независимой Украины, когда Вифлеемьский огонь принесли к зданию Кабмина.
Ранее Вифлеемский огонь побывал у президента и в парламенте.
Справка
Вифлеемский огонь мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви. Первое упоминание о нем датировано XII веком. Тогда один из участников крестовых походов привез этот Свет из Вифлеема как дар для своей семьи и близких.
С 1986 года Вифлеемский огонь мира стал составной частью празднований Рождества, эту традицию основала австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц, и ее поддержали скауты всего мира.
Акция распространения Огня мира началась 12 декабря в Вене (Австрия). А огонь был зажжен 24 ноября 2009 в Вифлееме, в гроте рождения Иисуса Христа.
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