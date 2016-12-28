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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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На Хмельнитчине задержали банду грабителей, возглавляемую депутатом поселкового совета
время публикации: 09:54
последнее обновление: 09:54
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На Хмельнитчине задержали банду грабителей, возглавляемую депутатом поселкового совета
На Хмельнитчине задержали банду грабителей, возглавляемую депутатом поселкового совета

В Хмельницкой области задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемой в ограблении магазинов. Как сообщает полиция региона, в состав ОПГ входили 4 человека - выходцы из Одесской области. Организатором выступал 42-летний депутат одного из поселковых советов. Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

С марта по август злоумышленники совершили 5 краж на общую сумму почти 5 миллионов гривен. Большую часть этой суммы - 4,5 миллиона - составляет стоимость похищенных украшений из двух ювелирных магазинов - в городе Староконстантинов (Хмельницкая область) и Немиров (Винницкая область).

Задержали членов организованной преступной группы после "вояжа" в райцентр Городок (Хмельницкая область). Там они проникли в торговый центр, где ограбили 3 магазина: в одном похитили косметики почти на 50 тысяч гривен, в другом - женское белье на 123 тысячи гривен. В третьем магазине ущерб от кражи составил несколько тысяч гривен. Злоумышленников задержали возле райцентра Ярмолинцы.

Все подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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