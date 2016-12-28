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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Разведка: путинские "гумконвои" используются для вывоза тел военных РФ
время публикации: 12:52
последнее обновление: 14:04
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Главное управление разведки заявляет, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса

Главное управление разведки заявляет, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Facebook.

"Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует так называемые "гуманитарные конвои" для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее автомобили так называемого "гумконвоя" возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  

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