Разведка: путинские "гумконвои" используются для вывоза тел военных РФ

Главное управление разведки заявляет, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Facebook.

"Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует так называемые "гуманитарные конвои" для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее автомобили так называемого "гумконвоя" возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.

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