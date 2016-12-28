Спасатели переходят на усиленный режим в новогодние праздники. Гройсман и Кличко уже распивают глинтвейн

Спасатели Госслужбы Украины про чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переходят на усиленный вариант несения службы на период новогодних праздников. Об этом 27 декабря журналистам сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, передает Укринформ. "Это усиленные меры безопасности. Все территориальные органы управления, все подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы", - сказал Чечеткин.

По его словам, до конца рабочей недели будет проведено совещание, на котором руководство ГСЧС поставит конкретные задачи по обеспечению безопасности граждан, особенно в местах массового отдыха людей.

"Если будут проводиться мероприятия, например, на Майдане Независимости - конечно, таким мероприятиям будет уделяться пристальное внимание, больше будет выделяться техники, личного состава. Будут этим вопросом заниматься руководители более высокого уровня подготовки", - рассказал Чечеткин.

Он также сообщил, что в столице в праздничные дни будет дежурить около 200 единиц техники.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской глава Виталий Кличко посетили Рождественский городок на Софиевской площади.

На видео, размещенном на странице Гройсмана в Facebook, можно видеть, что политики гуляли без охраны и охотно позировали с людьми, которые подходили сфотографироваться с ними или сделать селфи.

"Мы с Виталием попробовали рождественский глинтвейн и даже побыли по другую сторону прилавка в роли продавцов", - написал Гройсман.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что политики также посетили выставку ледяных скульптур.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

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