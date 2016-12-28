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NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
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На границе задержали грабителя банка, который убегал в Молдову
время публикации: 12:28
последнее обновление: 14:21
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На границе задержали грабителя банка, который убегал в Молдову

На Одесчине пограничники во взаимодействии с Национальной полицией задержали мужчину который, возможно, причастен к ограблению банка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В рамках взаимодействия пограничники Одесского отряда получили информацию о совершении разбойного нападения тремя лицами в масках на отделение одного из банков в н.п. Сергеевка Белгород-Днестровского района", - говорится в сообщении.

Предварительно было установлено, что нападавшие, угрожая кассиру пистолетом, украли из кассы около 100 тысяч гривен.

Для задержания грабителей были задействованы все правоохранительные органы. В рамках компетенции пограничники усилили возможные направления движения нарушителей дополнительными нарядами и техническими средствами наблюдения. Спустя некоторое время в пункте пропуска "Табаки" на границе с Молдовой пограничники Измаильского отряда выявили и задержали одного из подозреваемых в разбойном ограблении.

Ранее СМИ промониторили Единый госреестр судебных решений и выяснили, сколько с начала года в натуральном выражении украли кошельков, мобильных телефонов, ювелирных украшений и других предметов.

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