На границе задержали грабителя банка, который убегал в Молдову

На Одесчине пограничники во взаимодействии с Национальной полицией задержали мужчину который, возможно, причастен к ограблению банка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В рамках взаимодействия пограничники Одесского отряда получили информацию о совершении разбойного нападения тремя лицами в масках на отделение одного из банков в н.п. Сергеевка Белгород-Днестровского района", - говорится в сообщении.
Предварительно было установлено, что нападавшие, угрожая кассиру пистолетом, украли из кассы около 100 тысяч гривен.
Для задержания грабителей были задействованы все правоохранительные органы. В рамках компетенции пограничники усилили возможные направления движения нарушителей дополнительными нарядами и техническими средствами наблюдения. Спустя некоторое время в пункте пропуска "Табаки" на границе с Молдовой пограничники Измаильского отряда выявили и задержали одного из подозреваемых в разбойном ограблении.
Ранее СМИ промониторили Единый госреестр судебных решений и выяснили, сколько с начала года в натуральном выражении украли кошельков, мобильных телефонов, ювелирных украшений и других предметов.
|
Cсылки по теме:
В Виннице мужчина заказал убийство родного брата за 5 тыс. грн
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.
За год из Украины выдворили 14 воров в законе
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.
В Херсоне преступники в бейсболках ограбили ювелирный магазин на 2 млн грн
// NEWSru.ua // Украина // 7 сентября 2016 г.
В Киеве ограбили десткий сад. Полиция задержала преступников
// NEWSru.ua // Украина // 5 августа 2016 г.
На Львовщине с помощью взрывчатки ограбили Ощадбанк
// NEWSru.ua // Украина // 3 июня 2016 г.
В Чехии мужчина отстоял очередь в банке, а затем ограбил его. ВИДЕО хладнокровного преступления
// NEWSru.ua // В мире // 25 мая 2016 г.
В Киеве будут судить серийного грабителя банков, который работал по "классической" схеме
// NEWSru.ua // Украина // 22 апреля 2016 г.