Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование

Средства из госбюджета Украины уже поступили на счета крымскотатарского телеканала ATR. Об этом владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии.

"Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала). До конца года закупим отсутствующее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", - рассказал Ислямов.

Ранее владелец крымскотатарского телеканала выражал сомнение в том, что до конца 2016 года удастся получить и освоить выделенное госфинансирование.

Кабинет министров Украины согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR. Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря. В четверг 17 ноября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект о разрешении Кабинета министров Украины направлять средства, предусмотренные в государственном бюджете на финансирование телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и Севастополя.

Народный депутат Украины Рефат Чубаров во время выступления в Верховной Раде заявил, что речь идет о финансовой поддержке в размере 35-36 миллионов гривен.

С 1 апреля 2015 года из-за давления крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Позже телеканал возобновил вещание с материковой части Украины.

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