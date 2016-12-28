 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 28 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование
время публикации: 09:12
последнее обновление: 09:12
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование

Средства из госбюджета Украины уже поступили на счета крымскотатарского телеканала ATR. Об этом владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии.

"Мы начинаем получать финансирование (на счет телеканала). До конца года закупим отсутствующее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", - рассказал Ислямов.

Ранее владелец крымскотатарского телеканала выражал сомнение в том, что до конца 2016 года удастся получить и освоить выделенное госфинансирование.

Кабинет министров Украины согласовал выделение средств на финансирование крымскотатарского телеканала ATR. Соответствующее решение было принято на заседании 7 декабря. В четверг 17 ноября Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект о разрешении Кабинета министров Украины направлять средства, предусмотренные в государственном бюджете на финансирование телерадиокомпаний Автономной Республики Крым и Севастополя.

Народный депутат Украины Рефат Чубаров во время выступления в Верховной Раде заявил, что речь идет о финансовой поддержке в размере 35-36 миллионов гривен.

С 1 апреля 2015 года из-за давления крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Позже телеканал возобновил вещание с материковой части Украины.

facebook

Cсылки по теме:

Стець считает неприемлемым возможный переезд ATR в Литву
// NEWSru.ua // Украина // 12 октября 2016 г.

Журналист ATR опубликовал "документ" об экстремистах, которым оккупанты запугивают крымчан
// NEWSru.ua // Украина // 1 июня 2016 г.

Крым за два года оккупации покинули 10 украинских и крымскотатарских СМИ - журналист
// NEWSru.ua // Украина // 8 апреля 2016 г.

Оператора крымского телеканала ATR приговорили к 2,5 года условно
// NEWSru.ua // Украина // 12 октября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:47
 В Украине объявили штормовое предупреждение
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 28 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 10:47

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016