Радио "Голос Донбасса" начало вещание в Бахмуте (Донецкая обл.) на частоте 87,9 МГц Мгц. Как отметил председатель Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, такое событие стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию радиовещательного FM-передатчика мощностью 0,3 кВт.
"На самом деле - это большая победа. И такими победами мы выиграем эту информационную войну", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Как сообщалось, в июле "Голос Донбасса" начал транслировать радиосигнал в Авдеевке, Мариуполе и Волновахе (Донецкая обл.), а также в Счастье (Луганская обл.). В августе вещание радио "Голос Донбасса" было также возобновлено в Марьинке (Донецкая обл.).
5 декабря запустили телерадиовышку на горе Карачун близ города Славянск Донецкой области.
Ранее также стало известно, что вещание украинских телеканалов на территорию оккупированного Крыма с телебашни в Чонгаре начнется до конца зимы.
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