Аваков: ФБР не занимается расследованием убийства Шеремета

Агенты Федерального бюро расследований США к делу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета в Украине не привлечены. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал журналистам 27 декабря после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии, передает УНИАН.
Министра попросили ответить, работают ли представители ФБР в Украине по делу убийства журналиста Шеремета.
"Такие представители (агенты ФБР - ред.) не работают, и, как я уже говорил несколько недель назад, следующей новостью о расследовании дела Шеремета будет информация о его раскрытии. Никаких других новостей по этому вопросу мы не даем", - заявил Аваков.
29 ноября и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщал, что эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве Шеремета.
По его словам, это последнее исследование в деле, которое они проводили, заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено раньше.
Напомним, Шеремет был убит 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля.
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