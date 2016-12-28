Суд по делу "беркутовцев" рассмотрел 5 эпизодов в отношении потерпевших

Святошинский райсуд города Киева во вторник, 27 декабря, рассмотрел пять эпизодов в отношении потерпевших по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут". Как сообщает "5 канал", поскольку потерпевшие не явились в суд, на заседании исследовались материалы, приобщенные к делу.

Дискуссию между прокурорами и защитниками подозреваемых вызвал эпизод о ранении Ярослава Грабовецкого, который 20 февраля на улице Институтской получил три ранения. Во время следственного эксперимента он указал ориентировочное время, когда это произошло - третий-четвертый час ночи.

Однако адвокаты екс-"беркутовцев" отмечают, что в это время их подзащитных там не было. Прокуроры же уверяют: время названо ошибочно, и у них есть другие доказательства, которые свидетельствуют, что тяжелое ранение Грабовецкий получил около 10 часов утра.

"Считаю, что здесь препирательств нет, поскольку у нас есть другие объективные данные, которые подтверждают получение им телесных повреждений именно с 9 до 10:26, которые подтверждаются именно медицинской документацией. По ним можно сделать вывод, что именно в это время он находился на улице Институтской и получил огнестрельное ранение", - убеждает прокурор ГПУ Янис Симонов.

Как сообщалось, в октябре бывший боец "Беркута" из Харькова Виктор Шаповалов в суде рассказал о подробностях расстрела Майдана в 2014 году. После полутора лет за решеткой он частично признал вину и даже назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

Напомним, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев".

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