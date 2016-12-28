Эпидемия гриппа уже в 21 области. Одесса уходит на карантин

Гриппом и ОРВИ в Украине с 19 по 25 декабря заболели 419,4 тыс. чел., из них 61,7% - дети до 17 лет, сообщил Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в информационном бюллетене в среду, 28 декабря.

В Одессе школы ушли на карантин



Эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них – Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской - порог превышен в два раза.

Только в трех областях - Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской заболеваемость не достигла эпидемического уровня.

Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения, что на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.

За указанный период летальных случаев, связанных с гриппом, не зарегистрировано.

С начала сезона гриппа 2016-2017 гг. провакцинировано более 103 тыс. чел. Уровень вакцинации против гриппа ниже среднего наблюдается в 18 областях.

При этом из групп медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) и эпидемиологического риска (лица с высокой вероятностью распространения инфекции) вакцинировано 4,7% и 15,7% от общего числа людей этих групп, подлежащих вакцинации.

Ранее сообщалось, что от гриппа скончались уже 5 человек.

В Одессе школы ушли на карантин



Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета решила ввести ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе.

Как сообщила пресс-служба горсовета, в городе усилен противоэпидемический режим в местах массового пребывания людей, к которым относятся: аэропорт, вокзал, автовокзалы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия, учреждения культуры и образования и торговли независимо от формы собственности. В них должны быть обеспечены влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание, кварцевание и другие меры.

В школах города приостановлен учебный процесс.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы введены масочный режим и запрет на посещения пациентов в стационарах.

"Также временно приостановлена плановая профилактическая госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями при отсутствии показаний к ургентной госпитализации. Это позволит обеспечить необходимый резерв коек на случай поступления пациентов с гриппом и тяжелой пневмонией… Департаментом здравоохранения дополнительно разработан план перепрофилирования отделений городских стационаров на случай увеличения количества госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ. Коечный фонд медучреждений Одессы позволяет обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме", - отметили в горсовете.

Поликлинические учреждения во всех районах Одессы будут работать 7 дней в неделю.

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