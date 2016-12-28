Украинцы больше всего доверяют волонтёрам и военным - опрос

Украинцы больше всего доверяют волонтерам и военным, а не доверяют российским СМИ.
Такими оказались результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
В 2016 году наибольшее доверие граждан имели волонтерские организации - доверие преобладала недоверие на 44%. В общем доверием граждан пользуются прежде всего институты, связанные с обороной страны: Вооруженные силы Украины (баланс доверия-недоверия составляет +36%), добровольческие батальоны (+ 33%), Национальная гвардия Украины (+ 28%), Государственная пограничная служба (+ 12%).
Положительный баланс доверия имеют также церковь (+30%), общественные организации (+8.5%), патрульная полиция (+5%), СМИ Украины (+4%).
При этом самым высоким уровнем недоверия отмечаются средства массовой информации России (-78%), государственный аппарат (-74%), суды (-72%), коммерческие банки (-73%), Национальный банк Украины (-65%), Верховная Рада Украина (-69%), прокуратура (-67%), политические партии (-67%).
Далее по уровню недоверия идут: правительство Украины (-55%), Президент Украины (-45%), полиция (-44%), областные государственные администрации (-34%), районные государственные администрации (-28%), профсоюзы (- 27%), Национальное антикоррупционное бюро (-29%), западные СМИ (22%), служба безопасности Украины (-20%), Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (Омбудсмен) (-12%), органы местного самоуправления (- 11%).
Более трех четвертей украинцев называют себя патриотами, а счастливыми себя считают 54% граждан Украины.
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