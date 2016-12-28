Дело Безъязыкова: СБУ обнародовало записи, подтверждающие работу полковника на боевиков

Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Видео появилось в среду 28 декабря на официальном канале СБУ в YouTube.

В подписи к видео указывается, что записи "подтверждают противоправную деятельность... Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости, обороноспособности и государственной безопасности Украины".

В частности, в видео есть запись разговора (от 2 октября 2015 года) жены Безъязыков с так называемым "заместителем командующего корпусом министерства обороны "ДНР"" Эдуардом Басуриним. Басурин рассказывает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную правительству Украины территорию страны (на видео с 10-й минуты).

"Басурин сообщил, что Безъязыков И. М. работает на "ДНР" и не хочет возвращаться домой", - говорится в подписи СБУ.

Тут стоит напомнить, что мать полковника Ольга Безъязыкова 13 декабря рассказала, что ей однажды довелось поговорить "с одним человеком из Донецка... Он мне сказал, что у него (Безъязыкова) там (в Донецке) жена, что он не хочет ехать домой, что он предан Донбассу. Я сказала, что так врать совершенно бессовестно и прекратила вести переговоры". Жена Безъязыкова Маргарита Кушнирова считает, что за обвинениями ее мужа стоят агенты Федеральной службы безопасности России, которые якобы работают в СБУ.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Безъязикова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

6 июля 2016 года Безъязыков после освобождения встречался с президентом Петром Порошенко.

13 декабря в СБУ заявили, что полковник Безъязыков был завербован российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону (РФ) для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб. Согласно данным спецслужбы, Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами Луиз, Дядя Ваня, Полковник, Иван Николаевич.

14 декабря Шевченковский районный суд города Киева избрал для него меру пресечения в виде 2-месячного содержания в СИЗО.

Полковника ВСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 УК (участие в террористической организации).

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