Эксперты насчитали на неоккупированной территории Украины за год 262 нарушения свободы слова

В Украине в 2016 году на неоккупированной территории были зафиксированы 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году 310 нарушений, в 2014 году - 995).

Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова".

Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 году число нарушений свободы слова составило 305 случаев.

Категорией, в которой зафиксировано больше всего нарушений, стало препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - 107 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130 препятствий). Больше всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов - 42.

В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году - 98, в 2013 году - 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиение журналистов и нападения на них, ограничение доступа к публичной информации - по 30 случаев соответственно.

Количестов случаев избиений журналистов и нападений на них в 2016 сократилось почти в два раза по сравнению с 2015 годом (58 нападений) и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). В основном на журналистов в этом году нападали частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013 годов, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники.

Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялось с предыдущим годом (33 случая), в 2014 году - 14, в 2013 году - 13 случаев. В 2016 году, как и в предыдущем году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства: профессиональная деятельность, личные мотивы, российский след и покушение на руководителя "Украинской правды" Елену Притулу. Для сравнения: в 2015 произошло 2 случая убийства журналистов, в 2014 году - 7, в 2013 - ни одного).

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. В частности, это блокирование вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах - базах данных. Также в плену "ЛНРовцев" сейчас находятся трое блогеров - жителей Луганска, которых боевики обвиняют в распространении "экстремистских материалов" относительно самопровозглашенных республик. В прошлом году ИМИ зафиксировал 16 случаев.

В аннексированном Россией Крыму в 2016 году зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова, что меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в прошлом году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть. Так, ФСБ выдвинула крымскому журналисту Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Сам Семена на допросе ФСБ заметил, что считает "разговор о принадлежности Крыма России дискуссионным" и в своей журналистской статье "реализовал право на высказывание своего мнения".

В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий) стали: Киев (56) + Киевщина (6) - 62; Днепропетровщина - 21; Николаевщина - 21; Волынь - 18; Полтавщина - 17; Одесчина - 16; Львовщина - 13; Запорожская область - 12; Херсонщина -12; Донбасс - 10; Закарпатье - 10.

Для сравнения: в 2015 году многие случаи произошли в Киеве - 60, в 2014 - 256; на востоке: Луганская область - 91 случай, Донецкая - 197 и в Крыму - 148.

Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберпреступления против СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет включаются только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.

Как сообщалось, в третьем квартале 2016 года в Украине было зарегистрировано 44 случая нарушений прав журналистов и противодействия их деятельности. Об этом говорится в докладе Mapping Media Freedom. Больший показатель был зафиксирован только в Турции (114 случаев) и России (58 случаев).

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