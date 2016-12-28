В зоне АТО – 44 обстрела

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Оккупанты продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на всех направлениях из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Всего в течение суток зафиксировано 44 обстрела. Об этом сегодня утром, 28 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстрелу подверглось Широкино. Из 120- ии 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. Кроме того, по Широкино вел огонь снайпер.
На Донецком направлении под огонь 120- и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Майскому, Луганскому, Зайцевому, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок.
На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
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