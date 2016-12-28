Из 30 тыс. мусоросвалок паспортизированы только 6 тысяч

Органы местного самоуправления не владеют информацией о мусорных свалках, которые есть на их территории: из 30 тысяч таких объектов лишь пятая часть – паспортизированы. Это свидетельствует о том, что местная власть не собирается решать проблему, сказал в эфире телеканала ZIK министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

В первую очередь ответственными за свалки являются органы местного самоуправления.

"Каждый из нас платит коммунальную плату за вывоз мусора. Государственные предприятия проводят тендеры, определяя, какая из компаний будет собирать эти отходы, куда везти и как их будут утилизировать или сортировать", – подчеркнул Семерак.

И очень часто местная власть даже не владеет информацией о свалки, которые есть на их территории.

"Раньше было принято считать, что в Украине существует 30 тысяч свалок. И когда мы обратились в органы местного самоуправления, которые и должны организовывать работу этих предприятий, с просьбой получить информацию о подконтрольных им полигонах для отходов, я был шокирован. Прошло семь месяцев - Херсонская, Одесская области и город Киев не предоставили ни одного сообщения относительно этого. Качество информации, которая поступила от других областей, тоже вызывала беспокойство", - рассказал министр.

В результате, из 30 тысяч свалок на сегодня существует лишь чуть более 6 тысяч паспортизированных объектов.

"То есть органы местного самоуправления не собирались решать эту проблему. Нам приходится их заставлять", - отметил Семерак.

Ранее Минэкологии вынесло на обсуждение первый вариант стратегии обращения с отходами.

Cсылки по теме: