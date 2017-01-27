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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Заключение за незначительные преступления планируют заменить общественными работами
время публикации: 09:51
последнее обновление: 09:51
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В пенитенциарной системе изменят работу службы пробации: людей за совершение незначительных преступлений смогут оставлять на свободе для отбывания наказания в виде общественных работ. Об этом сообщил Денис Чернышов - заместитель министра юстиции Украины, передает "Громадське".

"Человек, который получил приговор суда, может получить альтернативное наказание к заключению. Оно может заключаться и в общественных работах, это и штрафы, и невозможность занятия определенных должностей и так далее", - сказал он.

"Очень большая и сложная миссия будет у сотрудников службы пробации. Они должны к моменту вынесения приговора суда проработать и сделать досудебный доклад, во время которого они определят ту определенную общественную опасность, которую объект может нанести обществу. И дать рекомендации, нужно его сажать, или его можно оставить на свободе под надзором офицеров службы пробации", - сказал он.

Кроме того Чернышев отметил, что таким образом государство значительно сэкономит бюджетные средства.

По его словам, на содержание 1 заключенного в год государство тратит около 50 000 гривен.

Также Чернышов добавил, что в рамках развития службы пробации было создано более 3 тысяч рабочих мест по всей Украине.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу т.н. "закона Савченко" следственные изоляторы в Украине разгрузились, но в настоящее время они вновь заполнены так же, как и до введения данного закона.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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