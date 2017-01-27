В Днипре полицейский требовал взятку у школьника

Оперативники Управления внутренней безопасности (УВБ) Днепропетровской областной полиции уличили работника ювенальной превенции, который, угрожая уголовной ответственностью 13-летнему школьнику, потребовал от его родных 5 тысяч гривен. Вымогателю грозит лишение свободы. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Как установили сотрудники УВБ полиции Днепропетровской области, 19-летний парень похитил деньги у двух несовершеннолетних. Во время общения с правоохранителями задержанный заверил, что, вроде бы, это его попросил сделать 13-летний знакомый мальчик. Затем инспектор сектора ювенальной полиции Днепровского отдела полиции обвинил школьника в преступлении. Хоть подросток и не состоит на учете как "проблемный" и не привлекался к ответственности ранее, 29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его за решетку, как соучастника преступления. Когда же старший брат школьника пришел на разговор к полицейскому, тот заявил, что открытия уголовного производства в отношении ребенка поможет избежать за 5 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

С этой информацией заявитель и пришел к внутренней безопасности полиции.

По материалам УВБ прокуратура области начала уголовное производство в отношении полицейского. Он получил сначала 1 тысячу гривен, а в следующий раз - еще 4 тысячи.

Осознавая, что его могут задержать, инспектор пришел на оговоренную встречу в бронежилете и с травматическим пистолетом. Полученную взятку он понес в ближайший бар и попросил бармена заменить полученные купюры на другие.

В этот момент инспектора полиции задержали оперативники внутренней безопасности при поддержке бойцов спецподразделения КОВД и с участием работников прокуратуры области.

У задержанного изъяли деньги, травматический пистолет и патроны к нему. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Ранее украинцев призвали "не молчать, а сообщать" о преступлениях и нарушениях новой полиции.

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