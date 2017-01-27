Генпрокуратура вручит адвокатам Януковича уточнённое подозрение в госизмене

Генпрокуратура Украины вручит защите беглого экс-президента Виктора Януковича уточненное подозрение в госизмене. Об этом заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению. Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - сообщил Кравченко.

Он подчеркнул, что 30 января Генпрокуратура завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности двух депутатов Госдумы РФ.

"В настоящее время, я считаю, допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", - отметил он.

Ранее Генпрокуратура вызывала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене. Однако стало известно, что на допрос явится защитник из-за угрозы жизни подозреваемого.

Как сообщалось ранее, Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года. Защита Януковича указывала, что вручение предыдущего подозрения прошло с нарушением норм действующего Уголовного процессуального кодекса, ГПУ настаивала на законности своих действий.

Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.