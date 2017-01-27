Прокуратура обвинила бухгалтерию НАНУ в краже премий на 500 тысяч гривен

Киевская местная прокуратура №7 сообщила бывшему главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины и ее заместителю о подозрении в служебном подлоге (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса) и завладении чужим имуществом (ч.5 ст.191 УК).

Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Бухгалтеров обвиняют в присвоении 500 тыс. гривен, которые выделялись для выплаты премий сотрудникам Института, путем составления заведомо ложных ведомостей.

Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

Институт угольных энерготехнологий занимается разработкой экологически чистых технологий сжигания и газификации отечественного угля с целью его использования в энергетике Украины; тепло- и электрофизическими исследованиями, направленными на повышение эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую; разработкой и внедрением методов диагностики и предотвращения выбросов вредных веществ тепловых электростанций в окружающую среду.

Ранее сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили замначальника одного из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации, которая присваивала бюджетные средства.

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