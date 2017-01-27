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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Украинцев предупреждают про туман и снег
время публикации: 09:31
последнее обновление: 09:38
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Украинцев предупреждают про туман и снег

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о тумане в западных областях Украины и снеге в Киеве. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"27 января утром в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в Киеве может выпасть до 3-4 см снега.

В столице сегодня днем -1 С. Ветер переменный, до 4.8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Во Львове - без осадков, днем -4 С. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно, снег. Температура воздуха днем 0 С. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

В Виннице - снег. Температура днем -3 С. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам обещают снег. Температура днем -3 С, ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.

В Харькове - снег, температура днем до -8 С. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Днипре - без осадков. Температура днем -8 С. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -4 С. Ветер переменный, до 1.7 м/с.

Жителям Мариуполя осадков не обещают, температура днем -6 С. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Краматорске пасмурно, температура днем -10 С, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке также пасмурно. Температура днем -10 С. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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