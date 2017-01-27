Боевики из пушек и танка обстреляли Лебединское. В зоне АТО ранены двое военных

Российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями. В течение сегодняшнего дня на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом в пятницу 27 января информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкиному - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь также снайпер", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба, оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Зайцевому и Луганскому, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку", - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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