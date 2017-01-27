Боевики из пушек и танка обстреляли Лебединское. В зоне АТО ранены двое военных

Российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями. В течение сегодняшнего дня на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков. Двое украинских военных получили ранения.
Об этом в пятницу 27 января информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкиному - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь также снайпер", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении, по данным штаба, оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Зайцевому и Луганскому, а из минометов различных калибров обстреляли Авдеевку и Троицкое.
"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из минометов и гранатометов – Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку", - добавили в пресс-центре.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
|
Cсылки по теме:
Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.
Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.
Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.