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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича, - росСМИ
время публикации: 08:34
последнее обновление: 08:34
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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает российский "Коммерсант".

По словам источника издания, близкого к ГПУ, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича".

Собеседник "Коммерсанта" не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил Януковичу обвинения в госизмене.

Согласно информации, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о договоренностях между Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но несколько дней назад Луценко сообщил, что свои показания против Януковича дал и еще один бывший российский депутат.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева,— заявил генпрокурор 22 января в эфире телеканала "1+1". — Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении".

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

Украинское издание "Деловая столица" ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва "Единую Россию", перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года.

При этом, по данным "Коммерсанта", Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре.

Ранее генпрокурора Украины обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в России.

Как сообщалось, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Януковича в феврале 2017 года.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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