Одесса убирает мусор: возле Потёмкинской лестницы обнаружили скелет

26 января в нижних галереях Потемкинской лестницы в Одессе обнаружили скелетированные останки человеческого тела. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Находку обнаружили сотрудники коммунальных служб, которые убирали мусор. На место событий вызвали полицию.

Как пишет Думская, на этом месте ранее активисты обнаружили свалку, устроенную бездомными.

Ранее СМИ подсчитали, что, собрав весь мусор в Украине, можно образовать гору выше Эвереста.

Справка

Потемкинская (другие названия - Приморская, Гигантская, Бульварная) лестница является памятником архитектуры национального значения, возведена в 1837-1841 гг. по проекту архитектора Франца Боффо.

Это сооружение в стиле классицизма, одна из главных достопримечательностей Одессы. Задуманная как парадный вход в город с моря, лестница стала доминантой архитектурного облика города и ее символом. Спускается ритмическими уступами от Приморского бульвара к Приморской улице, за которой располагается пассажирский терминал Одесского морского торгового порта. Ее считают одной из самых знаменитых лестниц мира.

В настоящее время лестница состоит из 10 маршей и 192 ступеней. С двух сторон она обрамлена каменными парапетами двухметровой толщины. Высота лестницы - 27 м, длина – 142 м.

Знаменитый кинорежиссер Сергей Эйзенштейн задействовал лестницу во время съемок фильма "Броненосец Потемкин". Благодаря этому Потемкинскую лестницу признали сокровищем европейской кинокультуры.

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