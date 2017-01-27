Британская газета The Financial Times напечатала призыв к Трампу вспомнить о Семене на встрече с Путиным

Британская газета The Financial Times опубликовала письмо к редактору о судьбе крымского журналиста Николая Семены, которому грозит пять лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на "Центр информации о правах человека" сообщает detector.media.

В публикации под названием "Поддержит ли лидер свободного мира вероломную российскую агрессию?" журналиста Юрия Луканова, который сотрудничает с Центром информации о правах человека в области международной адвокации, упоминается, что Николаю Семене было предъявлено обвинение в тот же день, когда происходила инаугурация Дональда Трампа.

Когда Трамп был кандидатом в президенты, он удивил своим предложением признать нелегальную аннексию Крыма из-за того, что, по его словам, большинство крымчан поддержалоа идею присоединиться к России. Президент Трамп, отмечается в письме, должен принять во внимание, что Николай Семена сейчас вошел в длинный список тех журналистов, активистов и простых крымчан, кто может получить длительный тюремный срок за то, что имеет противоположную точку зрения.

В публикации упоминается о так называемой крымской поправке в Уголовный кодекс России, принятой Думой в мае 2014 года, которая предусматривает пять лет тюрьмы для каждого, кто поднимет вопрос территориальной целостности России. Четверо крымских журналистов получили обвинения, согласно этому закону, за то, что говорили о легальном праве Украины на эту территорию. Несколько дюжин активистов и членов крымскотатарского этнического меньшинства столкнулись с такими же обвинениями за несогласие с незаконным захватом земли и репрессиями на полуострове.

Автор публикации упоминает также парижского корреспондента украинского новостного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого арестовали в Москве, куда он приехал навестить родственников, и обвинили в шпионаже против России.

"Россия уже третий год, - говорится в публикации, - продолжает жестокую войну против Украины. от гибридного запугивания и дезинформации через пропагандистские каналы вплоть до угнетения и реальных не на жизнь, а на смерть, военных сражений в восточном регионе на Донбассе. Объединенные российские военные силы и силы отколотых регионов продолжают ежедневные обстрелы и регулярные убийства правительственных войск. Около 10 000 человек погибло в почти трехлетней борьбе. Несмотря на это президент Трамп, снова и снова заявляет о своих планах установить дружеские отношения с Россией и может поддержать снятие санкций наложенных за агрессию против Украины".

Публикация завершается предложением лидеру свободного мира Дональду Трампу, когда он будет жать руку российскому визави Владимиру Путину во время встречи тет-а-тет, говорить о судьбе журналиста Николая Семены, который писал для Радио Свобода/Радио Свободная Европа, о других преследуемых крымчанах и донбасских жертвах продолжающейся войны.

Автор публикации резюмирует, что молчание мистера Трампа только поддержит и поощрит Россию к тому. чтобы и дальше разжигать вероломную войну против свободы слова, прав человека и миролюбивого соседа.

Как сообщалось, 20 января следователь российской ФСБ в аннексированном Крыму вручил журналисту Николаю Семене обвинительное заключение по уголовному делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России).

По утверждению следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с "Крым.Реалии".

В отношении автора Радио Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Следственные органы РФ запретили ему покидать аннексированный полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины призывало прекратить давление на Семену.

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