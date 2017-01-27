САП предупредила Авакова об ответственности за разглашение данных по резонансным делам

Специализированная антикоррупционная прокуратура предупредила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об ответственности за разглашение информации по резонансным делам. Так в САП отреагировали на озвучивание Аваковым подробностей дела о задержании судьи Соломенского районного суда Киева и адвоката-посредника на взятке в 22 тыс. долларов за снятие ареста на залоговое имущество.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"САП в случае выявления фактов утечки информации без согласия прокуроров - процессуальных руководителей будет принимать все предусмотренные законом меры к привлечению виновных к ответственности, в том числе и уголовной за незаконное разглашение сведений досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преждевременное разглашение информации негативно влияет на ход следствия и ставит под угрозу справедливое наказание за преступление.
"Еще раз предостерегаем руководителей правоохранительных органов от сообщений, в том числе в социальных сетях, о проведении следственных действий еще до их завершения без согласия прокурора, который процессуально руководит следствием согласно положениям Конституции Украины и фактически несет все бремя доказывания по делу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, по данным Генпрокуратуры, в 2016 году в связи с коррупционными преступлениями в суды направили 1534 обвинения. От общего числа 759 подала прокуратура, 714 - полиция, 30 - Национальное антикоррупционное бюро, 19 - СБУ и два - Государственная фискальная служба. 502 человека отстранили от должностей. Среди них 360 - сотрудники прокуратуры, 128 - Национальной полиции, девять - НАБУ, пять - СБУ. Государству возмещено более 150 млн. грн убытков. 118 из них вернули органы прокуратуры.
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