Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко отравился ртутью и сейчас проходит лечение.

Об этом в пятницу 27 января заявил в Facebook нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное. Игорь сильный человек и справится", - написал он.

Так, ранее СМИ сообщили, что Кононенко проходит лечение в результате отравления ртутью. Согласно вердикту врачей, содержание ртути в крови нардепа якобы превышено в 50 раз.

"Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте", - добавил Гончаренко.

Напомним, что в мае 2016 года фракция "Блок Петра Порошенко" восстановила Игоря Кононенко в должности первого заместителя председателя фракции. Как рассказали тогда в БПП, официальным основанием для этого стал ответ Генпрокуратуры о том, что заявление бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса о давлении, которое оказывал на него Кононенко, не нашло подтверждения.

Cсылки по теме: