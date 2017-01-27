Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко отравился ртутью и сейчас проходит лечение.
Об этом в пятницу 27 января заявил в Facebook нардеп от БПП Алексей Гончаренко.
"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное. Игорь сильный человек и справится", - написал он.
Так, ранее СМИ сообщили, что Кононенко проходит лечение в результате отравления ртутью. Согласно вердикту врачей, содержание ртути в крови нардепа якобы превышено в 50 раз.
"Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте", - добавил Гончаренко.
Напомним, что в мае 2016 года фракция "Блок Петра Порошенко" восстановила Игоря Кононенко в должности первого заместителя председателя фракции. Как рассказали тогда в БПП, официальным основанием для этого стал ответ Генпрокуратуры о том, что заявление бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса о давлении, которое оказывал на него Кононенко, не нашло подтверждения.
|
Cсылки по теме:
Журналисты засняли встречу Кононенко со Злочевским в Вене
// NEWSru.ua // Украина // 25 декабря 2016 г.
Кононенко: Украина может отказаться от закупок угля с оккупированного Донбасса
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
СМИ показали испанскую виллу Порошенко. Его соседи - нардеп Кононенко и замсекретаря СНБО Гладковский
// NEWSru.ua // Украина // 11 ноября 2016 г.
Депутат Кононенко задекларировал завод "Ленкузня" и несколько миллионов налички
// NEWSru.ua // Украина // 30 октября 2016 г.
В СБУ появился "смотрящий" от Кононенко. Грицака сменит Фролов - СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 21 июля 2016 г.