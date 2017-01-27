В Институте угольных энерготехнологий НАН разворовали полмиллиона

Прокуратура города Киева разоблачила и сообщила о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины и его заместителя в присвоении государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 7 по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины и ее заместителя в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366 (служебный подлог) и частью 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что бывшие должностные лица Института путем составления заведомо неправдивых сведений завладели денежными средствами учреждения в сумме свыше 500 тысяч грн. Эти средства выделялись для выплаты премий работникам. Однако, как выяснилось, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.
По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
На данное время ведется досудебное следствие.
Ранее стало известно о разоблачении правоохранителями профессора одного из киевских вузов, "продававшего" зимнюю сессию за 400 долларов США. Его задержание стало возможным благодаря тому,что студенты обратились в прокуратуру.
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