Порошенко поручил решить проблему с львовским мусором. Гройсман едет с инспекцией

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять неотложные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас, а также на длительную перспективу. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления. Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан грозит экологическая катастрофа, - необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", - отметил президент.

В пресс-службе президента добавили, что Львов с рабочим визитом сегодня, 27 января, посетит премьер Гройсман.

Тем временем директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук сообщил, что 26 января с территории Львова начали вывозить твердые бытовые отходы, которые накопились на мусорных площадках. Об этом информирует пресс-служба обладминистрации.

Городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.

"Перевозчики, которые обслуживают Львов, сейчас работают на разных улицах города. Работа не будет прекращаться до полного вывоза мусора, накопившегося в городе", - отметил он.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

23 января СМИ сообщили, что мэр города Андрей Садовый обратился в городскую администрацию польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.

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