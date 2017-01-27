Порошенко 30 января встретится с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко 30 января в Берлине проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", - сообщил Цеголко журналистам в пятницу, 27 января, в Киеве.

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба президента, также во время визита Порошенко встретится с руководством немецкого парламента и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем, который рассматривается на пост главы МИД, Франком-Вальтером Штайнмайером, который вскоре сложит полномочия главы МИД Германии.

Ранее также сообщалось, что Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Отметим, сегодня стало известно, что лидеры США, Германии и России, в субботу, 28 января проведут ряд телефонных переговоров.

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