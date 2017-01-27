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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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В ВМС рассказали, как в Чёрном море с захваченных россиянами буровых вышек обстреляли украинское судно
время публикации: 17:44
последнее обновление: 18:22
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В Черном море с захваченных Россией буровых вышек "Черноморнефтегаза" обстреляли водолазное судно ВМС Украины "Почаев"

В Черном море с захваченных Россией буровых вышек "Чорноморнафтогаза" обстреляли водолазное судно ВМС Украины "Почаев".

Об этом в пятницу 27 января сообщили в пресс-центре ВМС Украины на странице в Facebook.

Обстрел велся из снайперского оружия, на рубке судна остались характерные отметины от пуль.

"В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, бездоказательных и необоснованных, у нас есть что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". Возникает вопрос - так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "Нас тут нет"?", - заявили в командовании ВМС.

Отметим, что ранее, 22 января, российские СМИ со ссылкой на военных растиражировали новость о том, что украинский корабль якобы обстрелял буровые платформы РФ в Черном море. Сегодняшнее заявление командования ВМС Украины является опровержением российской "новости".

Как сообщалось, военно-морские силы (ВМС) вместе с правоохранительными органами и другими военными формированиями усилили охрану береговой линии Черного и Азовского морей.

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