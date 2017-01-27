Украина усилила оборону побережья Чёрного и Азовского морей

Военно-морские силы вместе с правоохранительными органами и другими военными формированиями усилили охрану береговой линии Черного и Азовского морей. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга: "Деятельность Министерства обороны Украины за последние три дня", сообщает Укринформ.

"Во взаимодействии с правоохранительными органами и другими военными формированиями в северо-западной акватории Черного моря и прибрежных районах усилена оборона береговой линии Черного и Азовского морей", - отметил Гуцуляк.

Также он сообщил, что в рамках этой работы военнослужащие ВМС провели артиллерийские стрельбы по морским целям, развернули подразделения и пункты управления.

Военно-морским силам Украины передали два малых бронированных артиллерийских катера, сообщил Дмитрий Гуцуляк.

"В состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приняты два малых бронированных артиллерийских катера типа Гюрза - Бердянск и Аккерман", - сказал он.

Отметим, что длина катера "Гюрза-М" составляет 23 метра, ширина 4,8 метра, осадку 1 метр. Максимальная скорость хода до 28 узлов, дальность плавания экономным ходом 700 миль, автономность - пять суток. Судно рассчитано на экипаж, из пяти человек.

В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря проходят учения сил и войск Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением кораблей, катеров и судов, летательных аппаратов морской авиации, авто- и бронетехники.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, участники маневров отрабатывают задание по усилению охраны государственной границы. Целью мероприятий также является углубление взаимодействия с местными органами власти и населением, демонстрация боевых возможностей подразделений.

Кроме того, военнослужащие проводят мероприятия патриотической направленности.

"В городе Белгород-Днестровский, на территории одной из военных частей морские пехотинцы демонстрировали местным жителям и группе молодежи школьного возраста оружие, вооружение и военную технику, а также боевые возможности подразделения, в частности, действие морской пехоты в городе, действие расчета 120-мм миномета, предоставление первой помощи при ранении, разминирование в городе и т.п.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для нужд ВМС Украины построят два десантных катера типа "Кентавр".

Cсылки по теме: