СМИ: украинская делегация ТКГ летает в Минск частными самолётами

Съемочная группа программы "Схемы" обнаружила, что украинская делегация ТКГ летает между Киевом и Минском чартерами, но не государственными, а частными. Об этом говорится в выпуске программы "Схемы".

Выяснилось, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе для путешествий в Минск используют частные самолеты, среди которых и самолет, которым постоянно пользуется украинский олигарх Виктор Пинчук.

Так, журналисты отмечают, что после окончания заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, 26 августа 2016 года, члены украинской делегации прибыли в Киев самолетом Bombardier Global Express 6000 с австрийской регистрацией и бортовым номером OE-IDO.

После посадки самолета в VIP-терминале журналисты заметили первого вице-спикера парламента и уполномоченное президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко, советника председателя СБУ Юрия Тандита, представителей украинской стороны в трехстороннем группе Леонида Кучму и Евгения Марчука, а также спецпредставителя ОБСЕ в минской контактной группе Мартина Сайдика.

Как оказалось, этот Bombardier с бортовым номером ОЕ-IDO базируется в аэропорту "Киев" и постоянно используется Виктором Пинчуком. "Схемы" это неоднократно наблюдали при подготовке предыдущего материала о частных самолетах народных депутатов.

Этим самолетом осенью прошлого года Пинчук с женой возвращались из Лондона.

На том же самолете Пинчук возвращался и из Франции уже зимой после новогодних праздников.

И им же Пинчук прилетел в Киев после завершения экономического форума в Давосе.

"Схемы" отправили запрос Виктору Пинчуку с просьбой сообщить, предоставлял ли олигарх этот самолет для перелетов украинской стороны на переговоры Трехсторонней контактной группы в Минск и на каких условиях. Но ответов на момент публикации не последовало.

В то же время, "Схемы" проследили, что украинская делегация, пользуется не только этим самолетом. Например, после завершения заседания ТКГ в Минске 24 декабря 2016, они вернулись в Киев на самолете Bombardier Challenger 300 с бортовым номером OE-HDI, который также имеет австрийскую регистрацию.

Согласно данным реестра воздушных судов Австрии, самолет обслуживается компанией Lauda Motion.

Однако на сайте компании нет этого борта в списке самолетов, которые свободно сдаются в аренду.

Всего в ходе пребывания у VIP-терминала аэропорта "Киев" съемочная группа программы неоднократно становилась свидетелем возвращения на чартерах из Минска официальных представителей Украины на минских переговорах. 4 августа с Минска прилетел Gulfstream G200 с бортовым номером OE-HSN и австрийской регистрацией.

16 января 2017 после завершения первого в этом году заседания Трехсторонней контактной группы делегация возвращалась самолетом с австрийской регистрацией и бортовым номером ОЕ-HSN.

"Схемы" позвонили в одну из украинских компаний, чтобы узнать, сколько стоит арендовать чартер "Киев - Минск - Киев".

"На шесть пассажирских кресел стоимость полета в Минск в течение дня, если там не будет ночевки, утром туда и вечером обратно, то 7800 евро", - отметили там. Также журналисты поинтересовались, сколько стоит пользование VIP-терминалом аэропорта "Киев".

"VIP-терминал в "Жулянах" стоит 200 долларов на одного пассажира за вылет и 200 долларов за одного пассажира за прилет. Вылет-прилет - 400 долларов", - пояснили расценки в компании.

Журналисты обратились ко всем фигурантам этого материала с вопросом, кто оплачивает чартерные перелеты. Однако ответили не все.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит признал, что иногда группа пользуется чартерами.

"Мы действительно передвигаемся в Минск, в том числе на самолетах. Чьи самолеты, я не знаю. Когда мы вылетаем, если мы летим самолетом, в Минск, то мы собираемся в определенном координатором месте. Допустим, в терминале В такого-то аэропорта в такое-то время. Садимся в самолет и в самолете летим и работаем", - рассказал он.

Ирина Геращенко, находясь в командировке за границей, согласилась ответить на вопросы журналистов в Facebook.

"Государство чартеры не финансирует. Это я ответственно вам заявляю. Как ими пользуются те, кто их используют, - это не за счет государства", - отметила она.

Пресс-служба Леонида Кучмы посоветовала обратиться в Администрацию президента.

"По всем вопросам работы украинской стороны в Трехсторонний контактной группе обращайтесь, пожалуйста, к Администрации президента Украины", - заявили у Кучмы.

"Схемы" обратились в Администрацию президента Украины с вопросом о том, возмещаются перелеты из государственного бюджета. Однако там заявили, что АП не является распорядителем такой информации.

Всего за год произошло 28 публично анонсированных заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске. Открытыми остаются вопросы: почему украинская власть не обеспечивает своих представителей на таких важных переговорах самолетом из государственного авиапарка, почему украинская делегация летает туда частными чартерами, и не влияют ли олигархи на результаты переговоров, в случае, если платят они?

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