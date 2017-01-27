Посол Канады передал Украине десять "скорых": собирали всей страной

Посол Канады в Украине Роман Ващук передал десять автомобилей скорой помощи представителям медицинских учреждений из разных областей Украины, которые были приобретены за средства канадских благотворителей.
Как сообщает Укринформ, торжественная церемония передачи состоялась в пятницу на Михайловской площади в рамках торжеств по случаю 25-й годовщины канадско-украинских дипломатических отношений.
"Средства на эти "скорые" были собраны по всей Канаде, подготовить к украинским стандартам их помогали в пяти провинциях. Свои усилия к этому приложили сотни людей из гражданского общества, провинциальных правительств и федерального правительства. "Скорые" предназначены для больниц от Луганска до Черновцов, то есть с востока на запад, опять же, как и у нас c западе на восток собирались средства на них. Поэтому это подарок всей Канады для всей единой Украины", - сказал Ващук.
Он рассказал, что общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 400 тысяч долларов, они не долго были в употреблении и полностью восстановлены канадскими компаниями, поэтому Ващук выразил надежду, что они долго будут служить украинцам.
"Мы учимся на собственных инициативах и на собственных ошибках. Когда первые "скорые" приехали где-то два года назад, был сделан целый список замечаний, как их лучше адаптировать, в частности, электрические системы, подключение кислорода, поскольку в Украине и Северной Америке эти системы отличаются. На этот раз это уже было учтено и технически выполнено", - отметил посол.
Как отмечалось на церемонии, из десяти переданных автомобилей скорой помощи три машины, оснащенные дополнительным аварийно-спасательным оборудованием, поступят в Северодонецк Луганской области, четыре автомобили поедут в центральные районные больницы Харьковской области в города Первомайск, Валки, Близнюки и Барвенково, где начинается проект предоставления базовой медицинской помощи наиболее уязвимым категориям населения с помощью мобильных бригад, и еще три автомобиля скорой помощи поступят в детские больницы Тернополя, Черновцов и Львова.
Напомним, в январе Канада отправила в Украину 11 тонн гуманитарной помощи.
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