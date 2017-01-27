Фучеджи оформлял пенсию по поддельным документам, деньги снимала его дочь. Счёт уже заморожен

Печерский районный суд города Киева наложил арест на пенсионный счет, открытый в "Ощадбанке" на имя бывшего замначальника УВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, и запретил снятие с него денег.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В ходе следственных действий было установлено, что счет для получения пенсии открыла дочь беглого полковника по доверенности, оформленной 15 сентября 2014 в Нижнем Новгороде. Спустя несколько дней Петр Порошенко обратился к россиянам с просьбой выдать Украине полковника: по данным украинских спецслужб, он скрывался в Приднестровье и периодически посещал Россию.

Также стало известно, что пожизненная пенсия по выслуге лет была оформлена сотрудниками областного УВД в октябре 2014 года на основании поддельных документов.

Фучеджи был объявлен в розыск 15 мая 2014 года, пенсию ему начисляли с 27 июня того же года. В течение двух лет, до октября 2016 года, с пенсионного счета было снято 158 тысяч гривен.

Следствие по делу продолжается - следователи выясняют, кто заполнял поддельные документы. Для этого назначены почерковедческие экспертизы.

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