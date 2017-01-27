Прах поэта Олеся и его жены прибыл в "Борисполь". Перезахоронение состоиться на Лукьяновском кладбище 29 января

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги прибыл в международный аэропорт "Борисполь", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МИД Украины.

"Нашей задачей было скоординировать доставку праха Александра Олеся в Украину. Мы свою задачу выполнили. Сегодня он прибыл в Киев", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дальнейшее информирование о ходе событий - на уполномоченных органах в правительстве, в частности, на Министерстве культуры Украины.

Прах украинского писателя, поэта Александра Олеся перезахоронят в воскресенье, 29 января, на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Именно 29 января, в день памяти героев Крут, будет прощание с Александром Олесем и захоронение... Он будет похоронен на Лукьяновском кладбище",- сказал министр на брифинге в пятницу в Киеве.

Нищук уточнил, что Олеся перезахоронят на Аллее почетных захоронений.

По словам министра, панихида состоится во Владимирском соборе в 12.00, возглавит ее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ( Денисенко), а в 13.30 на Лукьяновском кладбище состоится общественное прощание.

Нищук отметил, что при обсуждении места перезахоронения праха Олеся обсуждалось как вариант и Байковое кладбище, но из-за того, что, возможно, в будущем будут перезахоронения других выдающихся украинских личностей, было принято решение о Лукьяновском кладбище.

"С учетом того, что подобные ситуации или ситуация, где государство будет хлопотать о перезахоронении, возможно, со временем других известных личностей, или военно-политической миграции или учёных, или культурных деятелей, мы подумали о том, чтобы были ещё места и поэтому выбрали Лукьяновское кладбище", - сказал Нищук.

Министр также сообщил, что на перезахоронение, возможно, приедет родственница Олеся из Канады.

Кабинет министров выделил на транспортировку и перезахоронение украинского писателя и поэта Александра Олеся 140 тыс. грн, сообщил Евгений Нищук.

"Было решение Кабинета министров выделить средства для всей процедуры перезахоронения - 60 тыс. грн направлено для Министерства иностранных дел Украины, которые осуществляли процедуру транспортирования, и 80 тыс. грн, которые Министерство культуры направит на Киевскую городскую государственную администрацию для перезахоронения и расходов, которые с этим связаны", - рассказал министр.

Как сообщалось, 3 января 2017 года президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Олеся, а Министерству культуры - организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Останки Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому останки Олеся и его супруги будут перезахоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

Cсылки по теме: