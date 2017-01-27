Минздрав объявил конкурс на главного врача "Охматдета"

Министерство здравоохранения объявило открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины в связи с истечением срока контракта с предыдущим руководителем - Юрием Гладушем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Внедрение конкурсной процедуры инициировали общественные активисты, которые, в частности, входят в попечительский совет "Охматдета". Мы создали все условия для проведения максимально прозрачного конкурса на эту должность и надеемся, что такая традиция станет правилом для всех будущих назначений руководителей учреждений", - отметила и.о. министра здравоохранения Украины доктор Ульяна Супрун.

Среди обязательных документов, которые должны представить на конкурс кандидаты - заявление об отсутствии конфликта интересов, где кандидат должен указать обстоятельства, которые могут представлять потенциальный конфликт интересов: частный интерес в сфере, где лицо выполняет свои служебные или представительские полномочия.

К потенциальному конфликту интересов относятся финансовые, профессиональные или другие интересы, а также интересы, на которые могут повлиять результаты этой работы.

Как отметила Супрун, заполнение такого заявления станет своеобразным тестом кандидата на честность.

Ответ на вопрос в форме позволит выявить реальные противоречия между частным интересом лица и его служебными или представительскими полномочиями. Ведь наличие такого конфликта может повлиять на объективность или непредвзятость принятия решений или совершение действий во время выполнения указанных полномочий.

Кандидат подает заполненную декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год. На конкурс подают и предложения по развитию Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины на 3 года.

Документы будут принимать в течение 30 календарных дней с момента объявления конкурса.

Объявление об открытом отборе на замещение вакантной должности главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздравом Украины размещено на сайте министерства.

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