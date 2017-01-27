В ОБСЕ рассказали о прогрессе в обстановке на Донбассе

Силы АТО и представители незаконного вооруженного группировки "ДНР" пообещали наблюдателям патрульной миссии ОБСЕ разминировать дорогу Пикузы - Мариуполь.

Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, отчитываясь за 10 дней мониторинга по всей линии разграничения, 27 января на брифинге, который транслировал Кризисный медиа-центр.

"Вооруженные силы Украины согласились устранить мины и другие препятствия вдоль дороги Пикузы - Мариуполь. Я также получил подобные заверения от старшего представителя так называемого формирования "ДНР". Он пообещал, что работы по разминированию на этом пути будут проведены в течение трех дней", – сказал Хуг.

"Также во вторник мы зафиксировали другой положительный знак: впервые СММ в сопровождении генерала Вооруженных сил Российской Федерации из Совместного центра контроля и координации (СЦКК, - ред.)и членов так называемой "ЛНР "смогла проехать расстояние около 11 километров пути между Дебальцево и Светлодарском до постов так называемой "ЛНР", – сообщил также представитель СММ ОБСЕ.

Хуг выразил надежду, что эти шаги стали возможными благодаря помощи СЦКК.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине отметил, что в последнее время представители Совместного центра контроля и координации реагировали на нарушения постфактум, не работая на опережение.

"Центр ликвидировал симптомы, а не саму болезнь", – сказал Хуг.

Заместитель председателя наблюдательной миссии выразил надежду, что стороны конфликта продолжат делать позитивные шаги по отводу оружия и прекращению огня.

Напомним, 20 января в ОБСЕ отмечали, что после относительно затишья на Новый год и Рождество ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась: стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

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