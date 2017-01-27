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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Новый генсек ООН может помочь открыть Специальный офис на Донбассе
время публикации: 07:40
последнее обновление: 07:40
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко уверен, что новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш может помочь с открытием Специального офиса поддержки ООН на Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко уверен, что новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш может помочь с открытием Специального офиса поддержки ООН на Донбассе. Об этом украинский дипломат заявил в интервью Службе новостей ООН, опубликованном 26 января.

"В позапрошлом году у бывшего Генерального секретаря ООН была идея открыть специальный офис поддержки ООН, который занимался бы мониторингом выполнения Минских соглашений. Но этого не было сделано в силу определенных причин. Однако мы считаем, что этот вопрос мог бы помочь решить нынешний Генеральный секретарь", - выразил уверенность украинский дипломат.

Он отметил, что в Европе, главным образом, за вопросы безопасности отвечает ОБСЕ, "но вмешательство ООН, в хорошем смысле этого слова, не помешало бы".

При этом Ельченко подчеркнул, что здесь "есть большое поле для размышлений".

Беседа с главой Украинской миссии касалась, главным образом, предстоящего в феврале председательства Украины в Совете Безопасности ООН. В этой связи дипломат рассказал, что повестка дня будет состоять из "двух частей или двух элементов".

Среди них – традиционные вопросы, которые обычно включаются в программу, а также инициативы украинской стороны. При этом предусматривается участие в заседаниях министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Кроме того, "существуют планы" участия в дебатах президента Украины Петра Порошенко.

Среди тем, которые будут инициированы для обсуждений украинской стороной - вопросы террористических угроз критическим объектам инфраструктуры, а также безопасность в Европе и роль ООН в урегулировании конфликтов в этой части мира.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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