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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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ЛитПолУкрБриг вскоре подключится к международным миссиям
время публикации: 21:49
последнее обновление: 21:49
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Участие совместной литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) в международных миссиях является недалекой перспективой

Участие совместной литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг) в международных миссиях является недалекой перспективой. Об этом в кулуарах форума "Европа-Украина" в Жешуве (Польша) заявил заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский, передает "Укринформ".

"Использование бригады в миссиях не является отдаленной перспективой. Но сейчас более важны учения на бригадном уровне", - заявил Шатковский.

По его словам, до сих пор учения бригады проводились на уровне подразделений в Яворове. Однако, после завершения сертификации бригады и достижения ею полных операционных способностей по стандартам НАТО, можно переходить к учениям штабов бригад в соответствии с западными стандартами.

Как сообщалось, заместитель командира бригады ЛитПолУкрБриг полковник Владимир Юданов несколько дней тому назад сообщил, что приобретение полной операционной готовности бригады подтверждено Сертификационным листом, подписанным руководителями оборонных ведомств Литвы, Украины и Польши.

Недавно бригада принимала участие в масштабных учениях "Анаконда-16".

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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