Пограничники не пустили в Украину россиян с медалью "За возвращение Крыма" и жетоном ВС РФ

Пограничники не пропустили в Украину через киевские аэропорты шестерых граждан России, которые подозреваются в связях с боевиками ОРДЛО и финансовых махинациях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Вчера, 26 января, в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ выявили 6 граждан России. Среди них находились вероятные военные Российской Федерации и лица, имеющие связи с НВФ и причастные к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере. Все россияне пытались проникнуть в Украину", - рассказали пограничники.

Так, в аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Минска были обнаружены 5 россиян. У каждого из них нашли одинаковую сумму денег в размере по 100 тысяч рублей в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили отдых как цель своего пребывания на территории Украины. Во время общения ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных людей.

Кроме того, у одного из россиян обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат.

"Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связано с мошенническими действиями в банковской сфере. Гражданам РФ было отказано в пересечении границы. Продолжаются дальнейшие фильтрационно-проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Еще одного гражданина России задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны). Он также прилетел в Украину рейсом из Минска. Во время контроля на мужчину сработала база данных, поскольку в отношении него действовало поручение правоохранительных органов. Далее во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем совета директоров одной из групп компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом.

Также выяснилось, что он имеет связи с представителями террористов ОРДЛО, поскольку в его телефоне были найдены соответствующие контакты. Кроме того, выяснилось, что мужчина был награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны РФ. Этому россиянину также отказали в пропуске через государственную границу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, причастного к терроризму.

Отметим, министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения России.

В декабре 2016 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией.

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