"Дело Ил-76": обвинение попросило для генерала Назарова 8 лет заключения

Сторона обвинение требует для обвиняемого в служебной халатности в деле о сбитом вооруженными сепаратистами над Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту генерала-майора Виктора Назарова 8 лет заключения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявили прокуроры в Павлоградском горрайонном суде, где продолжается заключительный этап рассмотрения дела - прения сторон - сторона обвинения также требует, чтобы генерал компенсировал материальные убытки государства за сбитый самолет - 28,7 миллиона гривен.

В то же время адвокат потерпевших, родственников погибших украинских военнослужащих, Виталий Погосян заявил, что обвиняемый должен компенсировать и моральный ущерб родственникам - по 500 тысяч гривен каждой семье.

"Мы поддерживаем обвинительный акт в полном объеме. А еще - хотим, чтобы Назарова лишили воинского звания и должности", - заявляли родственники погибших в суде.

В то же время обвиняемый генерал-майор Виктор Назаров на судебном заседании отрицал свою вину и заявил, что в материалах следствия немало противоречий и отсутствуют доказательства против него.

Ожидается, что на следующем судебном заседании будет объявлено решение суда по делу. Дата еще уточняется.

В Павлограде на Днепропетровщине уже более полугода продолжается суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил--76 украинских военных. На скамье подсудимых - один человек, генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям).

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

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