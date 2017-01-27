Курбединова арестовали на 10 суток. Полозов: ФСБ хочет лишить крымских татар права на защиту

Задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова арестовали на 10 суток. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

Полозов: ФСБ хочет лишить крымских татар права на защиту



"Эмиль Курбединов признан виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КпАП. Наказание: арест на 10 суток", - сообщил Наумлюк.

Ранее журналист сообщал, что Эмиля Курбединова подозревают в распространении экстремистских материалов.

Как сообщалось, в четверг утром российские силовики задержали Эмиля Курбединова, который направлялся из Симферополя до Бахчисарая для оказания юридической помощи семье Салиевых, у которых в доме проходил обыск. Одновременно с задержанием Курбединова в его доме и офисе провели обыск. Самого адвоката отвезли в железнодорожный районный суд для определения меры пресечения, на заседание прессу не пустили.

По словам адвоката Эдема Семедляева, Курбединову вменяют статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Как доказательство вины в "суде" был представлен скриншот поста Курбединова в соцсетях о митинге "Хизб ут-Тахрир", что проходил в Крыму в 2013 году.

Напомним, Эмиль Курбединов является адвокатом нескольких фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", "дела 26 февраля", а также крымского журналиста Николая Семены.

Полозов: ФСБ хочет лишить крымских татар права на защиту



Дела против адвокатов в Крыму вызваны недовольством работой, которую они ведут в Крыму по защите граждан Украины, преимущественно крымских татар. Об этом адвокат Николай Полозов рассказал в интервью Deutsche Welle.

Полозов отмечает, что дела против него и Курбединова - это элемент оказания давления на адвокатов с целью заставить прекратить свою профессиональную деятельность.

"Но мы говорим только о формальном поводе. Дела против меня и Курбединова, безусловно, вызванные недовольством работой, которую мы ведем в Крыму по защите преимущественно граждан Украины, преимущественно крымских татар. Это, конечно, элемент оказания давления на адвокатов с целью заставить нас прекратить свою профессиональную деятельность. Как минимум, здесь, в Крыму. Ведь эта деятельность очень раздражает различные силовые органы, стала костью в горле, которая мешает им глотать все новые и новые человеческие судьбы", - говорит Полозов.

Адвокат добавил, что главная цель арестов, запугать, убрать их из публичного поля, заставить планировать свою дальнейшую деятельность, учитывая возможное преследование.

Он сообщил, что его следователи составили протокол, хотя в нем нет его слов и нет подписи, но в случае судебного разбирательства его участие в качестве защитника Умерова будет невозможным.

"Есть еще юридические возможности, чтобы обжаловать незаконные действия следователя и исключить этот протокол по делу, хотя все сложнее. Это "черная метка" уже мне. Не случайно, что все эти события произошли вчера, после моего возвращения из ПАСЕ, где я говорил, в том числе, и о давлении на адвокатов", - отметил Полозов.

По его словам, уровень давления в этом году в Крыму увеличится, в частности, это будет касаться Меджлиса и, прежде всего, Ильми Умерова.

"Я ожидаю, что будет инициировано несколько уголовных дел по принадлежности к Меджлису, признанного экстремистской организацией (в России - ред.). Скорее всего, одним из первых будет именно Ильми Умеров", - зявил адвокат.

Полозов также заявил, что репрессии совершаются в первую очередь не по религиозному, а по национально-политическому признаку.

"Отдельный интерес к "Хизб ут-Тахрир" обусловлен тем, что нынешний руководитель ФСБ в Крыму, генерал Виктор Палагин все нулевые" годы специализировался на этой организации в Башкирии и Татарстане. Теперь он просто продолжает это дело в Крыму. А вот собственно преследования крымских татар по национальному признаку, как сообщества, наиболее системно выступающего против аннексии - это направление работы ФСБ, которым после аннексии активно занимаются бывшие сотрудники СБУ", - уточнил он.

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