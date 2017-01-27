Из Львова вывезли почти половину мусора. Гройсман требует новый мусороперерабатывающий комплекс

На утро 27 января во Львове убрали от мусора почти половину всех площадок.

Об этом на заседании координационного совета проинформировал директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Назарий Романчук, сообщает корреспондент "Укринформа".

Львовский мусор "завел" аккаунт в Твиттере



"На утро 27 января в областном центре вывезен мусор из 184 контейнерных площадок ТБО, что составляет 47,6% от всего количества", – отметил Романчук.

По словам чиновника, работа по вывозу твердых бытовых отходов будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

"Все переполненные контейнерные площадки Львова планируем очистить до воскресенья", – сказал Романчук.

Он сообщил, что городской власти уже переданы подписанные договоры с органами местного самоуправления, на полигоны которых осуществляется вывоз ТБО из областного центра.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что городская власть Львова должна создать новый мусороперерабатывающий комплекс за 6 месяцев.

"Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев", - написал премьер на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, новый земельный участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса.

Гройсман заявил, что земельный участок для строительства нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки без конкурса.

"Сегодня мы приняли решение на заседании комиссии, которое я проводил, что один из трех участков, которые мы выставили на конкурс, будет снят с конкурса и будет передан Львовскому городскому совету быстро, чтобы они начали проектировку и строительство такого полигона и комплекса по мусоропереработке", - сказал премьер.

По словам премьера, Европейский инвестиционный банк принял к рассмотрению проект по финансированию строительства нового мусороперерабатывающего комплекса.

Гройсман подчеркнул, что на полигоне для твердых бытовых отходов необходимо провести рекультивацию – дегазацию, убрать фильтрат.

Премьер добавил, что на следующей неделе намерен направить во Львов представителей центральных органов исполнительной власти, которые должны будут помочь в решении проблем отходов.

Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются уже несколько месяцев. 29 мая 2016 года в селе Великие Грибовичи, где находится львовская свалка, начался пожар. Огонь вскоре потушили, но на следующий день произошел оползень и под завалами оказались четыре человека - трое спасателей и работник коммунального предприятия. Тела трех из этих людей нашли, а четвертого тела найти не удалось.

Сельсовет Великих Грибовичей после инцидента запретил Львову вывозить мусор на свалку. После этого город стал вывозить отходы на разные полигоны в области и других регионах.

23 января СМИ сообщили, что Львовский городской голова Андрей Садовый обратился в городскую администрацию польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.

Львовский мусор "завел" аккаунт в Твиттере



Львовский мусор теперь "имеет" собственный аккаунт в социальной сети Twitter.

В аккаунте львовские юмористы размещают шутливые и саркастические заметки про невывезенные отходы во Львове, фото и адреса площадок, превращенных в помойки, рассказывают о приключениях львовского мусора за пределами области и тому подобное.

"Поскольку туризм и ИТ являются приоритетами во Львове, то сейчас городской совет рассматривает два пути: мусорный туризм и диджитализация мусора" - пишут в Твиттере.

Пользователи шутят, что во Львове решили создать " мусорную полицию, которая будет следить за сортировкой отходов и тому подобное, хотя это было бы вполне уместно.

Cсылки по теме: