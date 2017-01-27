На Луганском и Мариупольском направлениях обострилась обстановка

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки двое украинских военнослужащих погибли. Это произошло в результате минометных обстрелов в Новотошковке и Широкино", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении обстановка обострилась - в Попаснянском и частично Новоайдарском районах. Боевики применили РСЗО "Град", выпустив 20 реактивных снарядов. Также активно применяли минометы, выпустив по позициям сил АТО свыше 160 мин. Кроме того, открывали огонь из ствольной артиллерии. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня, 17 из них – с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении самой сложной ситуация остается в Авдеевской промзоне, где боевики провели три мощных обстрела, выпустив 80 минометных мин. В самой Авдеевке повреждены 6 жилых домов, пострадавших среди местных жителей нет. НВФ также применили минометы в Зайцево, Верхнеторецком, стрелковое оружие – в Новгородском, Каменке, шахте Бутовка. Всего за сутки на Донецком направлении было 8 обстрелов, 4 из них - с применением тяжелого вооружения.

По словам Мотузяника, обострилась ситуация и на Мариупольском направлении. Там противник применил минометы, танки, пушки. Активнее всего боевики обстреливали позиции сил АТО на участках Красногоровка-Марьинка, Павлополь-Широкино. Вражеский снайпер работал в Новотроицком и Лебединском. За сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 32 случая нарушения режима прекращения огня, 16 из них - с применением тяжелого вооружения.

Отметим, российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов вели из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град". Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое украинских военнослужащих погибли.

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